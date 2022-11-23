Молдова відкинула звинувачення газпрому в "осіданні" газу в Україні: Оператор ГТС подякував Кишиневу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міністр інфраструктури Молдови Андрей Спину відкинув звинувачення російського "газпрому" в "осіданні" газу в Україні, заявивши, що це їхні запаси, які зберігаються в українських сховищах. Оператор ГТС України подякував партнерам за пояснення, пише УНН.
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“Обсяги газу, про які «Газпром» говорить як «осілі в Україні», — це наші запаси, які зберігаються у сховищах в Україні”, — пояснив міністр інфраструктури Молдови Андрей Спину.
Спину підкреслив, що створення власного запасу газу на зиму — це засіб боротьби за енергетичну незалежність Молдови.
В ОГТСУ зауважили з цього приводу, що "позиція Молдови одностайна з Україною та Європою: немає підстав для зменшення обсягів транспортування газу через українську ГТС, адже весь обсяг транспортується за заявками замовників".
"Дякуємо партнерам за пояснення і працюємо далі, що зробити зиму безпечнішою для України та Молдови", - зазначили в ОГТСУ.
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