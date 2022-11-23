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Молдова відкинула звинувачення газпрому в "осіданні" газу в Україні: Оператор ГТС подякував Кишиневу

Молдова відкинула звинувачення газпрому в "осіданні" газу в Україні: Оператор ГТС подякував Кишиневу

Київ • УНН

 • 465240 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міністр інфраструктури Молдови Андрей Спину відкинув звинувачення російського "газпрому" в "осіданні" газу в Україні, заявивши, що це їхні запаси, які зберігаються в українських сховищах. Оператор ГТС України подякував партнерам за пояснення, пише УНН.

Деталі

“Обсяги газу, про які «Газпром» говорить як «осілі в Україні», — це наші запаси, які зберігаються у сховищах в Україні”, — пояснив міністр інфраструктури Молдови Андрей Спину.

Спину підкреслив, що створення власного запасу газу на зиму — це засіб боротьби за енергетичну незалежність Молдови.

В ОГТСУ зауважили з цього приводу, що "позиція Молдови одностайна з Україною та Європою: немає підстав для зменшення обсягів транспортування газу через українську ГТС, адже весь обсяг транспортується за заявками замовників".

"Дякуємо партнерам за пояснення і працюємо далі, що зробити зиму безпечнішою для України та Молдови", - зазначили в ОГТСУ.

Раніше

Російський "Газпром" звинуватив Україну у нібито відборі газу, призначеного для Молдови - і пригрозив скоротити постачання.

НАК "Нафтогаз України" спростували чергове звинувачення газпрому в крадіжці Україною газу.

Українські Національні Новини

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