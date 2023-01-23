Молдова проведет военные учения на всех полигонах

Детали

Как отметили в министерстве, запланированные учения пройдут с использованием имеющейся у Национальной армии военной техники. Для учений используют все полигоны военных гарнизонов в стране. Цель учений — оценить возможности и практические навыки всех военнослужащих — и срочников, и контрактников.

Военные должны будут выполнять различные задачи с использованием военной техники, оказывать первую помощь, и отработать действия в условиях химической атаки. В министерстве также добавили, что проводят учения в соответствии с планом подготовки Национальной армии на 2023 год, и они не связаны с ситуацией в регионе и войной в Украине.

Цитата

“Во время учений колонны военных машин будут перемещаться по национальным дорогам от полигона к полигону, в центральных, северных и южных районах страны. В связи с этим просим граждан не спекулировать на тему учений и перемещения военной техники”, — подчеркнули в министерстве обороны.

Напомним

Франция и Германия проведут учения франко-германской бригады в Литве и Румынии.