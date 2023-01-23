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Молдова проведет военные учения на всех полигонах

Киев • УНН

 • 1088558 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. С 24 января по 4 февраля на всех полигонах Национальной армии в Молдове пройдут тактические учения, в которых примет участие более 400 военных. Об этом сообщило министерство обороны, информирует УНН со ссылкой на NewsMaker.

Молдова проведет военные учения на всех полигонах

Детали

Как отметили в министерстве, запланированные учения пройдут с использованием имеющейся у Национальной армии военной техники. Для учений используют все полигоны военных гарнизонов в стране. Цель учений — оценить возможности и практические навыки всех военнослужащих — и срочников, и контрактников.

Военные должны будут выполнять различные задачи с использованием военной техники, оказывать первую помощь, и отработать действия в условиях химической атаки. В министерстве также добавили, что проводят учения в соответствии с планом подготовки Национальной армии на 2023 год, и они не связаны с ситуацией в регионе и войной в Украине.

Цитата

“Во время учений колонны военных машин будут перемещаться по национальным дорогам от полигона к полигону, в центральных, северных и южных районах страны. В связи с этим просим граждан не спекулировать на тему учений и перемещения военной техники”, — подчеркнули в министерстве обороны.

Напомним 

Франция и Германия проведут учения франко-германской бригады в Литве и Румынии.

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