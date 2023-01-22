Франція і Німеччина проведуть військові навчання у Литві та Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Франція та Німеччина проведуть навчання франко-німецької бригади у Литві та Румунії. Про це йдеться у спільній заяві країн, передає УНН.
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"Щоб підтримати наших східних союзників, наші армії організують спільні франко-німецькі бригадні навчання в Литві та Румунії", - йдеться в повідомленні.
У зверненні наголошується, що країни прийняли відповідне рішення, бо Париж та Берлін "мають сприяти зміцненню оборонних можливостей Європи, у тому числі зміцнюючи європейську складову НАТО".
"Ми також налаштовані покращити координацію захисту критичної інфраструктури", - зазначається у документі.
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