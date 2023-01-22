Франция и Германия проведут военные учения в Литве и Румынии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Франция и Германия проведут учения франко-германской бригады в Литве и Румынии. Об этом говорится в совместном заявлении стран, передает УНН.
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"Чтобы поддержать наших восточных союзников, наши армии организуют совместные франко-германские бригадные учения в Литве и Румынии", - говорится в сообщении.
В обращении отмечается, что страны приняли соответствующее решение, потому что Париж и Берлин "должны способствовать укреплению оборонных возможностей Европы, в том числе укрепляя европейскую составляющую НАТО".
"Мы также настроены улучшить координацию защиты критической инфраструктуры", - отмечается в документе.
Напомним
На территории Великобритании уже тренируются украинские экипажи тяжелых артиллерийских систем, и в ближайшее время приедут и танкисты.