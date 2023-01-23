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Молдова проведе військові навчання на всіх полігонах

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. З 24 січня до 4 лютого на усіх полігонах Національної армії в Молдові пройдуть тактичні навчання, у яких візьме участь понад 400 військових. Про це повідомило міністерство оборони, інформує УНН з посиланням на NewsMaker.

Молдова проведе військові навчання на всіх полігонах

Деталі

Як зазначили у міністерстві, заплановані навчання відбудуться з використанням наявної у Національної армії військової техніки. Для навчань використають усі полігони військових гарнізонів у країні. Мета навчань — оцінити можливості та практичні навички всіх військовослужбовців — і строковиків, і контрактників.

Військові повинні будуть виконувати різні завдання з використанням військової техніки, надавати першу допомогу, і відпрацювати дії в умовах хімічної атаки. У міністерстві також додали, що проводять навчання відповідно до плану підготовки Національної армії на 2023 рік, і вони не пов’язані із ситуацією в регіоні та війною в Україні.

Цитата

“Під час навчань колони військових машин переміщатимуться національними дорогами від полігону до полігону, у центральних, північних і південних районах країни. У зв’язку з цим просимо громадян не спекулювати на тему навчань і переміщення військової техніки”, — наголосили в міністерстві оборони.

Нагадаємо 

Франція та Німеччина проведуть навчання франко-німецької бригади у Литві та Румунії.

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