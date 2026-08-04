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Молдова прогнозирует дефицит электроэнергии из-за жары, граждан призвали сократить потребление

Киев • УНН

 • 3871 просмотра

В Молдове 4 августа вечером ожидается дефицит электроэнергии из-за жары, которая привела к росту потребления. Власти призвали жителей с 21:00 до 23:00 выключить приборы и подготовиться к возможным отключениям.

Молдова прогнозирует дефицит электроэнергии из-за жары, граждан призвали сократить потребление

В Молдове вечером 4 августа ожидается дефицит электроэнергии. Власти призвали жителей страны добровольно сократить потребление электричества с 21:00 до 23:00, чтобы снизить нагрузку на энергосистему, передает УНН со ссылкой на NewsMaker.

Детали

По информации властей Молдовы, причиной дефицита стала волна жары, которая привела к значительному росту потребления электроэнергии во всем регионе. При этом производство электроэнергии ограничено из-за погодных условий.

Жителей призвали в период с 21:00 до 23:00 выключить освещение и электроприборы, которые не используются, отложить использование энергоемкой бытовой техники, включая стиральные и сушильные машины, электрические духовки, по возможности не пользоваться кондиционерами и лифтами.

Кроме того, гражданам Молдовы рекомендовали подготовиться к возможным временным отключениям электроэнергии: заранее зарядить мобильные телефоны и обеспечить наличие альтернативных источников освещения.

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Антонина Туманова

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Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
Молдова