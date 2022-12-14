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Молдова подаст иск против Газпрома: детали

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Кишинев подаст в суд на российскую энергетическую компанию "Газпром" из-за невыполнения условий. Об этом сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спину в интервью Deutsche Welle, информирует УНН.

Цитата

"Мы имеем контракт с "Газпромом", где указан объем газа, который рф должна нам поставить, формула расчета цены и способ оплаты. Мы заплатили все. Энергетический кризис, который сейчас переживает Молдова, порожден Газпром-Кремлем. Если бы сегодня этот концерн выполнил свои договорные обязательства с Молдовой, энергетический кризис исчез бы, и все имели бы газ. В том, что мы вынуждены покупать газ и электроэнергию на рынке, виноват "Газпром", и наши юристы уже разбираются в этих деталях, чтобы подать в суд на российский концерн за невыполнение контракта", - заявил он.

Детали

По его словам, страна будет требовать залоговую компенсацию от "АО Газпром", потому что из-за неисполнения обязанностей Молдове пришлось перераспределять деньги из других сегментов и брать кредиты.

По его словам, "Газпром" такими поступками потерял хорошую репутацию: "Они перекрыли газ всей Европе. Перекрыли газ болгарам, итальянцам, немцам. Закрыли кран в Украину, отключили Польшу, Финляндию. Их действия выходят за экономические и коммерческие рамки". 

Отмечается, что молдавская компания Moldovagaz подписала с "Газпромом" контракт, и тот не требовал его расторгнуть или изменить условия, чтобы снизить объемы поставок газа.

"Они просто игнорируют свои обязательства, но заплатят за это", - подытожил Спину. 

Дополнение

Российский "Газром" заявленияв, что решил не снижать подачу газа для транзита в Молдову - компания "Молдовагаз" устранила "нарушения по оплате" за поставку газа в ноябре. 

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