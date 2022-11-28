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"Газпром" вирішив не знижувати подачу газу для транзиту до Молдови

"Газпром" вирішив не знижувати подачу газу для транзиту до Молдови

Київ • УНН

 • 1002565 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Російський "Газром" заявив, що вирішив не знижувати подачу газу для транзиту до Молдови - компанія "Молдовагаз" усунула "порушення щодо оплати" за постачання газу в листопаді, передає УНН.

Цитата

«Компанія "Молдовагаз" усунула порушення щодо оплати “газпрому” поточних поставок російського газу в листопаді. Кошти за газ, що "осів" на території України, призначений для споживачів Молдови, у “газпромі” отримані. У зв'язку з цим ухвалено рішення не знижувати подачу газу на ГВС “Суджа” для транзиту до Молдови», – повідомив “газпром” у понеділок, 28 листопада.

Також у “газпромі” повідомили, що компанія "залишає за собою право на скорочення або повне припинення постачання газу у разі порушення оплати".

Нагадаємо

Міністр інфраструктури Молдови Андрій Спину відкинув звинувачення російського "газпрому" в "осіданні" газу в Україні, заявивши, що це їхні запаси, що зберігаються в українських сховищах. Оператор ГТС України подякував партнерам за пояснення.

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