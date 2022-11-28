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“Газпром” решил не снижать подачу газа для транзита в Молдову

“Газпром” решил не снижать подачу газа для транзита в Молдову

Киев • УНН

 • 1002561 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Российский "Газром" заявил, что решил не снижать подачу газа для транзита в Молдову - компания "Молдовагаз" устранила "нарушение по оплате" за поставки газа в ноябре, передает УНН.

Цитата

«Компания "Молдовагаз" устранила нарушение по оплате “газпрому” текущих поставок российского газа в ноябре. Средства за "осевший" на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в “газпроме” получены. В связи с этим принято решение не снижать подачу газа на ГИС “Суджа” для транзита в Молдову», – сообщил “газпром” в понедельник, 28 ноября.

Также в “газпроме” сообщили, что компания "оставляет за собой право на сокращение или полное прекращение поставок газа в случае нарушения оплаты".

Напомним

Министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну отверг обвинения российского "газпрома" в "оседании" газа в Украине, заявив, что это их запасы, хранящиеся в украинских хранилищах. Оператор ГТС Украины поблагодарил партнеров за объяснение.

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