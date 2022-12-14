Молдова подасть позов проти Газпрому: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Кишинів подасть до суду на російську енергетичну компанію "Газпром" через невиконання умов. Про це повідомив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину в інтерв’ю Deutsche Welle, інформує УНН.
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"Ми маємо контракт із "Газпромом", де вказано обсяг газу, який рф повинна нам поставити, формула розрахунку ціни та спосіб оплати. Ми заплатили все. Енергетична криза, яку зараз переживає Молдова, породжена Газпром-Кремлем. Якби сьогодні цей концерн виконав свої договірні зобов'язання з Молдовою, енергетична криза зникла б, і всі мали б газ. У тому, що ми змушені купувати газ та електроенергію на ринку, винен "Газпром", і наші юристи вже знаються на цих деталях, щоб подати до суду на російський концерн за невиконання контракту", - заявив він.
Деталі
За його словами, країна буде вимагати заставну компенсацію від "АТ Газпром", тому що через невиконання обов’язків Молдові довелося перерозподіляти гроші з інших сегментів та брати кредити.
За його словами, "Газпром" такими вчинками втратив гарну репутацію: "Вони перекрили газ усій Європі. Перекрили газ болгарам, італійцям, німцям. Закрили кран в Україну, відключили Польщу, Фінляндію. Їхні дії виходять за економічні та комерційні рамки".
Зазначається, що молдавська компанія Moldovagaz підписала з "Газпромом" контракт, і той не вимагав його розірвати чи змінити умови, щоб зменшити обсяги постачання газу.
"Вони просто ігнорують свої зобов'язання, але заплатять за це", - підсумував Спину.
Доповнення
Російський "Газром" заявив, що вирішив не знижувати подачу газу для транзиту до Молдови - компанія "Молдовагаз" усунула "порушення щодо оплати" за постачання газу в листопаді.