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Молдова подасть позов проти Газпрому: деталі

Молдова подасть позов проти Газпрому: деталі

Київ • УНН

 • 489875 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Кишинів подасть до суду на російську енергетичну компанію "Газпром" через невиконання умов. Про це повідомив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину в інтерв’ю Deutsche Welle, інформує УНН.

Цитата

"Ми маємо контракт із "Газпромом", де вказано обсяг газу, який рф повинна нам поставити, формула розрахунку ціни та спосіб оплати. Ми заплатили все. Енергетична криза, яку зараз переживає Молдова, породжена Газпром-Кремлем. Якби сьогодні цей концерн виконав свої договірні зобов'язання з Молдовою, енергетична криза зникла б, і всі мали б газ. У тому, що ми змушені купувати газ та електроенергію на ринку, винен "Газпром", і наші юристи вже знаються на цих деталях, щоб подати до суду на російський концерн за невиконання контракту", - заявив він.

Деталі

За його словами, країна буде вимагати заставну компенсацію від "АТ Газпром", тому що через невиконання обов’язків Молдові довелося перерозподіляти гроші з інших сегментів та брати кредити.

За його словами, "Газпром" такими вчинками втратив гарну репутацію: "Вони перекрили газ усій Європі. Перекрили газ болгарам, італійцям, німцям. Закрили кран в Україну, відключили Польщу, Фінляндію. Їхні дії виходять за економічні та комерційні рамки". 

Зазначається, що молдавська компанія Moldovagaz підписала з "Газпромом" контракт, і той не вимагав його розірвати чи змінити умови, щоб зменшити обсяги постачання газу.

"Вони просто ігнорують свої зобов'язання, але заплатять за це", - підсумував Спину. 

Доповнення

Російський "Газром" заявив, що вирішив не знижувати подачу газу для транзиту до Молдови - компанія "Молдовагаз" усунула "порушення щодо оплати" за постачання газу в листопаді. 

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