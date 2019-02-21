В Молдову не пустили журналистку российского телеканала
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Пограничники Молдовы отказали во въезде журналистке российского телеканала "Россия-1" Ольге Юрьевой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Вчера сотрудница российского телеканала прибыла в Кинешев из Стамбула, но пограничники в аэропорту не поверили целям ее визита.
"Во время проверки документов выяснилось, что цель ее визита не соответствует заявленной. Ей было отказано во въезде в Республику Молдова. Этим же рейсом она была возвращена в Стамбул", - сообщили в пресс-службе пограничной полиции Молдовы.
Это уже второй за неделю случай запрета на въезд журналисту российского телеканала.
Ранее УНН сообщал, что 19 февраля было отказано во въезде двум российским журналистам с "НТВ" и "Россия 1". Журналисты, которые прибыли из России, не смогли объяснить цель своего визита по прибытию.
В прошлом году россиянку Ольгу Юрьеву депортировали из Украины, поскольку, по мнению СБУ, она планировала использовать отснятые видеоматериалы празднования Дня победы над нацизмом для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространения дезинформации.