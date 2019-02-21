В Молдову не пустили журналістку російського телеканалу

Учора співробітниця російського телеканалу прибула до Кинешеву зі Стамбула, але прикордонники в аеропорту не повірили цілям її візиту.

"Під час перевірки документів з'ясувалось, що мета її візиту не відповідає заявленій. Їй було відмовлено у в'їзді в Республіку Молдова. Цим же рейсом її повернулу до Стамбулу", - повідомили у прес-службі прикордонної поліції Молдови.

Це вже другий за тиждень випадок заборони на в'їзд журналісту російського телеканалу.

Раніше УНН повідомляв, що 19 лютого було відмовлено у в'їзді двом російським журналістам з "НТВ" і "Росія 1". Журналісти, які прибули з Росії, не змогли пояснити мету свого візиту по прибуттю.

Нагадаємо, минулого року росіянку Ольгу Юр'єву депортували з України, оскільки, на переконання СБУ, вона планувала використати відзняті відеоматеріали святкування Дня перемоги над нацизмом для дискредитації України перед світовою спільнотою та поширення дезінформації.