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В Молдову не пустили журналістку російського телеканалу

В Молдову не пустили журналістку російського телеканалу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Прикордонники Молдови відмовили у в'їзді журналістці російського телеканалу "Росія-1" Ользі Юр'євій. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

Учора співробітниця російського телеканалу прибула до Кинешеву зі Стамбула, але прикордонники в аеропорту не повірили цілям її візиту.

"Під час перевірки документів з'ясувалось, що мета її візиту не відповідає заявленій. Їй було відмовлено у в'їзді в Республіку Молдова. Цим же рейсом її повернулу до Стамбулу", - повідомили у прес-службі прикордонної поліції Молдови.

Це вже другий за тиждень випадок заборони на в'їзд журналісту російського телеканалу.

Раніше УНН повідомляв, що 19 лютого було відмовлено у в'їзді двом російським журналістам з "НТВ" і "Росія 1". Журналісти, які прибули з Росії, не змогли пояснити мету свого візиту по прибуттю. 

Нагадаємо, минулого року росіянку Ольгу Юр'єву депортували з України, оскільки, на переконання СБУ, вона планувала використати відзняті відеоматеріали святкування Дня перемоги над нацизмом для дискредитації України перед світовою спільнотою та поширення дезінформації. 

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