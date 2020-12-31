Молдова в год продлила контракт на поставку газа с "Газпромом"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Молдова до конца 2021 года продлила контракт на поставку газа с "Газпромом". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Молдовагаз.
"Действующие контракты на транзит и поставку природного газа в Республику Молдова со стороны SAP "Газпром" продлены на один год... Соответствующие документы были одобрены на заседании Наблюдательного совета предприятия и подписаны в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщал УНН, Молдова планировала хранить газ в украинских ПХГ, в течение октября-ноября планировала закачать около 100 млн куб. м газа для такого запаса.