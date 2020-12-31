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Молдова в год продлила контракт на поставку газа с "Газпромом"

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. Молдова до конца 2021 года продлила контракт на поставку газа с "Газпромом". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Молдовагаз.

Молдова в год продлила контракт на поставку газа с "Газпромом"

"Действующие контракты на транзит и поставку природного газа в Республику Молдова со стороны SAP "Газпром" продлены на один год... Соответствующие документы были одобрены на заседании Наблюдательного совета предприятия и подписаны в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНН, Молдова планировала хранить газ в украинских ПХГ, в течение октября-ноября планировала закачать около 100 млн куб. м газа для такого запаса.

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