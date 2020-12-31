Молдова на рік продовжила контракт на поставку газу з "Газпромом"

"Діючі контракти на транзит і поставку природного газу в Республіку Молдова з боку SAP "Газпром" продовжені на один рік... Відповідні документи були схвалені на засіданні Наглядової ради підприємства і підписані в установленому порядку", - сказано в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНН, Молдова планувала зберігати газ в українських ПСГ, протягом жовтня-листопада планувала закачати близько 100 млн куб. м газу для такого запасу.