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Молдаванин пытался вывезти из Украины старинную Библию

Киев • УНН

 • 12862 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Молдаванин на авто с российской регистрацией пытался скрыто вывезти из Украины старинную Библию. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого пограничного отряда ГПСУ, передает УНН.

Молдаванин пытался вывезти из Украины старинную Библию

"К пункту "Сокиряны" прибыл автомобиль марки "Mercedes Sprinter", российской регистрации, под управлением 40-летнего гражданина Молдовы.

Во время погранично-таможенного оформления автомобиля, а именно осмотра траспортного средства, работниками пункта пропуска выявлено старинную Библию, которая возможно составляет культурную и историческую ценность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обнаруженную книгу установленным порядком передали для дальнейшей экспертизы и принятия решения.

Напомним, ранее, украинец пытался вывезти старинную библию в "ДНР".

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