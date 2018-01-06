Молдаванин пытался вывезти из Украины старинную Библию

"К пункту "Сокиряны" прибыл автомобиль марки "Mercedes Sprinter", российской регистрации, под управлением 40-летнего гражданина Молдовы.

Во время погранично-таможенного оформления автомобиля, а именно осмотра траспортного средства, работниками пункта пропуска выявлено старинную Библию, которая возможно составляет культурную и историческую ценность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обнаруженную книгу установленным порядком передали для дальнейшей экспертизы и принятия решения.

Напомним, ранее, украинец пытался вывезти старинную библию в "ДНР".