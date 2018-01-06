Молдаванин намагався вивезти з України старовинну Біблію
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Молдаванин на авто з російською реєстрацією намагався приховано вивезти з України старовинну Біблію. Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону ДПСУ, передає УНН.
“До пункту „Сокиряни“ прибув автомобіль марки „Mercedes Sprinter“, російської реєстрації, під керуванням 40-річного громадянина Молдови.
Під час прикордонно-митного оформлення автомобіля, а саме огляду траспортного засобу, працівниками пункту пропуску виявлено старовинну Біблію, яка можливо становить культурну та історичну цінність”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що виявлену книгу встановленим порядком передано для подальшої експертизи та прийняття рішення.
Нагадаємо, раніше, українець намагався вивезти старовинну біблію у “ДНР”.