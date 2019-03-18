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Молдаване заблокировали КПП на границе с Румынией

Киев • УНН

 • 10521 просмотра

БУХАРЕСТ-КИЕВ. 18 марта. УНН. Представители молдавских компаний-перевозчиков заблокировали контрольно-пропускной пункт на румыно-молдавской границу в Леушенах после того, как власти объявили о проверке лицензий у компаний, занимающихся пассажирскими перевозками, передает УНН со ссылкой на молдавские СМИ.

Молдаване заблокировали КПП на границе с Румынией

В воскресенье стало известно о проведении проверок пассажироперевозчиков на наличие у них лицензии на этот вид деятельности.

В связи с этим водители вышли на акцию протеста на таможенные посты Скуляны, Костешты и Леушены.
Отметим, что на акции протеста присутствует депутат от Блока ACUM Думитру Алайба.

"Перевозчики заблокировали въезд в страну. Люди лишены условий трудиться. Они хотя работать легально. Но им, с одной стороны, ни лицензия не выдается, с другой стороны, им не разрешают работать, как они это делали до сих пор. Хотя бы для того, чтобы содержать свои семьи", - написал Д.Алайба на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в сфере международных перевозок происходят попытки монополизировать сектор.

Д. Алайба также сообщил, что протестующие на границе были оштрафованы.

Напомним, ранее МВД Сербии сообщило о задержании семи участников протестов в Белграде

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