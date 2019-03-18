Молдавани заблокували КПП на кордоні з Румунією

У неділю стало відомо про проведення перевірок пасажироперевізників на наявність у них ліцензії на цей вид діяльності.

У зв'язку з цим водії вийшли на акцію протесту на митні пости Скуляни, Костешти і Леуш.



Відзначимо, що на акції протесту присутній депутат від Блоку ACUM Думітру Алайба.



"Перевізники заблокували в'їзд в країну. Люди позбавлені умов працювати. Вони хоча працювати легально. Але їм, з одного боку, ні ліцензія не видається, з іншого боку, їм не дозволяють працювати, як вони це робили досі. Хоча б для того , щоб утримувати свої сім'ї ", - написав Д.Алайба на своїй сторінці в Facebook.



Він зазначив, що в сфері міжнародних перевезень відбуваються спроби монополізувати сектор.



Д. Алайба також повідомив, що учасники протесту на кордоні були оштрафовані.



Нагадаємо, раніше МВС Сербії повідомив про затримання семи учасників протестів в Белграді .