Молдавани заблокували КПП на кордоні з Румунією
Київ • УНН
БУХАРЕСТ-КИЇВ. 18 березня. УНН. Представники молдавських компаній-перевізників заблокували контрольно-пропускний пункт на румуно-молдавському кордон в Леушень після того, як влада оголосила про перевірку ліцензій у компаній, що займаються пасажирськими перевезеннями, передає УНН з посиланням на молдавські ЗМІ.
У неділю стало відомо про проведення перевірок пасажироперевізників на наявність у них ліцензії на цей вид діяльності.
У зв'язку з цим водії вийшли на акцію протесту на митні пости Скуляни, Костешти і Леуш.
Відзначимо, що на акції протесту присутній депутат від Блоку ACUM Думітру Алайба.
"Перевізники заблокували в'їзд в країну. Люди позбавлені умов працювати. Вони хоча працювати легально. Але їм, з одного боку, ні ліцензія не видається, з іншого боку, їм не дозволяють працювати, як вони це робили досі. Хоча б для того , щоб утримувати свої сім'ї ", - написав Д.Алайба на своїй сторінці в Facebook.
Він зазначив, що в сфері міжнародних перевезень відбуваються спроби монополізувати сектор.
Д. Алайба також повідомив, що учасники протесту на кордоні були оштрафовані.
Нагадаємо, раніше МВС Сербії повідомив про затримання семи учасників протестів в Белграді .