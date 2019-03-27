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Мокрый снег и дождь: синоптики дали прогноз погоды на завтра

Киев • УНН

 • 11445 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Завтра в западных областях небольшой мокрый снег, днем с дождем, ночью и утром в большинстве областей Левобережья умеренный мокрый снег, на остальной территории без осадков. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укргидрометцентра.

Мокрый снег и дождь: синоптики дали прогноз погоды на завтра

"Завтра в западных областях небольшой мокрый снег, днем с дождем, ночью и утром в большинстве областей Левобережья умеренный мокрый снег, на остальной территории без осадков, на дорогах северо-западной части местами гололедица, температура ночью 0-5 ° мороза, в восточных областях , Приазовье и Крыму от 3 ° тепла до 2 ° мороза, днем в Украине 4-9 ° тепла. В последующие двое суток без осадков, лишь днем 29 марта на северо-востоке небольшой дождь, температура в пятницу ночью 0-5 ° мороза, днем 5-10 ° тепла, в субботу ночью 0-5 ° тепла, днем 9-14 ° ", - сообщили в пресс-службе.

Синоптики добавили, что в Киевской завтра без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-5 ° мороза, днем 5-8 ° тепла.

Как сообщал УНН, украинцам рассказали, которая будет погода в день выборов.

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