Мокрий сніг та дощ: синоптики дали прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Завтра у західних областях невеликий мокрий сніг, вдень з дощем, вночі та вранці в більшості областей Лівобережжя помірний мокрий сніг, на решті території без опадів. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
"Завтра у західних областях невеликий мокрий сніг, вдень з дощем, вночі та вранці в більшості областей Лівобережжя помірний мокрий сніг, на решті території без опадів; на дорогах північно-західної частини подекуди ожеледиця; температура вночі 0-5° морозу, у східних областях, Приазов'ї та Криму від 3° тепла до 2° морозу, вдень в Україні 4-9° тепла. В наступні дві доби без опадів, лише вдень 29 березня на північному сході невеликий дощ; температура у п'ятницю вночі 0-5° морозу, вдень 5-10° тепла, в суботу вночі 0-5° тепла, вдень 9-14°", - повідомили у прес-службі.
Синоптики додали, що на Київщині завтра без опадів. Вночі на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-5° морозу, вдень 5-8° тепла.
Як повідомляв УНН, українцям розповіли, яка буде погода в день виборів.