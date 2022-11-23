Мокрый снег и дождь: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 23 ноября ночью в восточных и юго-восточных, днем ​​в западных, Винницкой, Одесской и Николаевской областях мокрый снег и дождь, утром и днем ​​в большинстве западных областей гололедица; на остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром в западной и южной частях туман.

На дорогах, кроме южной части и большинства центральных областей, местами гололедица.

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных, северных и большинстве центральных областей ночью 2-7° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла; на остальной территории ночью около 0°, днем ​​2-7° тепла, на крайнем юге 8-13°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-4° мороза, днем ​​около 0°.