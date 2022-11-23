Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. На частині України сьогодні прогнозуються мокрий сніг та дощ, вранці місцями - туман, вдень - до 13 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 23 листопада вночі у східних та південно-східних, вдень у західних, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях мокрий сніг та дощ, вранці та вдень у більшості західних областей ожеледь; на решті території без істотних опадів.
Вночі та вранці у західній та південній частинах туман.
На дорогах, крім південної частини та більшості центральних областей, місцями ожеледиця.
Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.
Температура в західних, північних та більшості центральних областей вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на решті території вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла, на крайньому півдні 8-13°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.