Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 23 листопада вночі у східних та південно-східних, вдень у західних, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях мокрий сніг та дощ, вранці та вдень у більшості західних областей ожеледь; на решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці у західній та південній частинах туман.

На дорогах, крім південної частини та більшості центральних областей, місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура в західних, північних та більшості центральних областей вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на решті території вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла, на крайньому півдні 8-13°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.