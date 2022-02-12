Мокрый снег и дождь и до 10° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. По Украине сегодня ожидается мокрый снег и дождь, местами сильные порывы ветра, днем - до 10 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу погоды от синоптиков, 12 февраля мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, ночью в Карпатах значительный снег; в южной части, днем и в западных областях без существенных осадков.
На дорогах страны, кроме южной части, гололедица.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью в западных, днем в центральных и южных областях порывы 15-20 м/с.
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла, в южной части 5-10° тепла; в Карпатах ночью и днем 3-8° мороза.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла; по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла.