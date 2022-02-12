Мокрий сніг та дощ і до 10° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. По Україні сьогодні очікується мокрий сніг та дощ, місцями сильні пориви вітру, вдень - до 10 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом погоди від синоптиків, 12 лютого мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, вночі в Карпатах значний сніг; у південній частині, вдень і в західних областях без істотних опадів.
На дорогах країни, крім південної частини, ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі у західних, вдень у центральних та південних областях пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла, у південній частині 5-10° тепла; в Карпатах вночі та вдень 3-8° морозу.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла; по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.