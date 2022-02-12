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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 47625 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Мокрий сніг та дощ і до 10° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Мокрий сніг та дощ і до 10° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 16635 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. По Україні сьогодні очікується мокрий сніг та дощ, місцями сильні пориви вітру, вдень - до 10 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, 12 лютого мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, вночі в Карпатах значний сніг; у південній частині, вдень і в західних областях без істотних опадів.

На дорогах країни, крім південної частини, ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі у західних, вдень у центральних та південних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла, у південній частині 5-10° тепла; в Карпатах вночі та вдень 3-8° морозу.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла; по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.

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