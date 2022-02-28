МОК рекомендовал не допускать россиян и белорусов ко всем соревнованиям

Детали

"В целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях", - говорится в сообщении.

В тех случаях, когда это невозможно в кратчайшие сроки по организационным или юридическим причинам, исполком МОК призывает международные спортивные федерации и организаторов спортивных мероприятий во всем мире сделать все возможное, чтобы ни один спортсмен или спортивный чиновник не был допущен под именем "Россия" или "Беларусь".

Граждан России или Беларуси должны принимать только в качестве нейтральных спортсменов. Нельзя использовать национальные символы, цвета, флаги или гимны.

Напомним

Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что ни одна российская группа не будет участвовать в песенном конкурсе "Евровидение-2022".