МОК рекомендував не допускати росіян та білорусів до всіх змагань
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним спортивним федераціям та організаторам змагань не допускати до змагань російських та білоруських спортсменів через вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу комітету.
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"З метою захисту чесності глобальних спортивних змагань та безпеки всіх учасників виконком МОК рекомендує міжнародним спортивним федераціям та організаторам спортивних заходів не запрошувати та не дозволяти участь російських та білоруських спортсменів та офіційних осіб у міжнародних змаганнях", — ідеться у повідомленні.
У тих випадках, коли це неможливо в найкоротші терміни з організаційних або юридичних причин, виконком МОК закликає міжнародні спортивні федерації та організаторів спортивних заходів у всьому світі зробити все можливе, щоб жодного спортсмена чи спортивного посадовця не було допущено під ім'ям "Росія" або "Білорусь".
Громадян Росії чи Білорусі мають приймати лише як нейтральних спортсменів. Не можна використовувати національні символи, кольори, прапори або гімни.
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