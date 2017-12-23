МОК пожизненно дисквалифицировал еще 11 российских спортсменов

Сообщается, что пожизненно дисквалифицировано: лыжники Никита Крюков, Александр Бессмертных и Наталья Матвеева, саночники Альберт Демченко и Татьяна Иванова, конькобежцы Иван Скобрев и Артем Кузнецов, бобслеисты Людмила Удобкина и Максим Белугин, хоккеистки Татьяна Бурынь и Анна Щукина.

"11 спортсменов не имеют права на аккредитацию в любом качестве для участия в следующих Игр Олимпиады и Олимпийских зимних играх", - говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты этих дисквалифицированных спортсменов аннулировали. Продолжается повторная проверка спортсменов.

Напомним, российского чемпиона ОИ-2014 по бобслею дисквалифицировали за допинг.