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МОК довічно дискваліфікував ще 11 російських спортсменів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) довічно дискваліфікував ще 11 російських спортсменів за порушення антидопінгових правил на Олімпійських іграх у Сочі в 2014 році, передає УНН з посиланням на прес-службу МОК.

МОК довічно дискваліфікував ще 11 російських спортсменів

Повідомляється, що довічну дискваліфікано: лижники Микита Крюков, Олександр Безсмертних і Наталія Матвєєва, саночники Альберт Демченко і Тетяна Іванова, ковзанярі Іван Скобрев і Артем Кузнєцов, бобслеїсти Людмила Удобкина і Максим Белугин, хокеїстки Тетяна Буринь та Ганна Щукіна.

"11 спортсменів не мають права на акредитацію в будь-якій якості для участі у наступних Ігор Олімпіади і Олімпійських зимових іграх", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що результати цих дискваліфікованих спортсменів анулювали. 

Нагадаємо, російського чемпіона ОІ-2014 з бобслею дискваліфікували через допінг.

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