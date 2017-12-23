МОК довічно дискваліфікував ще 11 російських спортсменів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) довічно дискваліфікував ще 11 російських спортсменів за порушення антидопінгових правил на Олімпійських іграх у Сочі в 2014 році, передає УНН з посиланням на прес-службу МОК.
Повідомляється, що довічну дискваліфікано: лижники Микита Крюков, Олександр Безсмертних і Наталія Матвєєва, саночники Альберт Демченко і Тетяна Іванова, ковзанярі Іван Скобрев і Артем Кузнєцов, бобслеїсти Людмила Удобкина і Максим Белугин, хокеїстки Тетяна Буринь та Ганна Щукіна.
"11 спортсменів не мають права на акредитацію в будь-якій якості для участі у наступних Ігор Олімпіади і Олімпійських зимових іграх", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що результати цих дискваліфікованих спортсменів анулювали.
Нагадаємо, російського чемпіона ОІ-2014 з бобслею дискваліфікували через допінг.