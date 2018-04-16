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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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8 марта, 13:20 • 144926 просмотра

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Могильная плита убила 3-летнего ребенка в Одесской области

Могильная плита убила 3-летнего ребенка в Одесской области

Киев  •  УНН

 • 15456 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 16 апреля. УНН. На одном из сельских кладбищ в Болградском районе Одесской области на 3-летнюю девочку упала плита могильного памятника. От полученной травмы головы ребенок умер. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, передает УНН.

"Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Предварительная причина трагедии - несчастный случай.

Напомним, в жилом доме в Черкасской области произошла пожар, в результате которого погибла 3-летняя девочка. В реанимацию попал ее 65-летний дедушка.

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