Могильная плита убила 3-летнего ребенка в Одесской области

"Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Предварительная причина трагедии - несчастный случай.

Напомним, в жилом доме в Черкасской области произошла пожар, в результате которого погибла 3-летняя девочка. В реанимацию попал ее 65-летний дедушка.