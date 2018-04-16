Могильна плита вбила 3-річну дитину в Одеській області
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 16 квітня. УНН. На одному з сільських цвинтарів в Болградському районі Одеської області на 3-річну дівчинку впала плита могильного пам'ятника. Від отриманої травми голови дитина померла. Про це повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, передає УНН.
"Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
Попередня причина трагедії - нещасний випадок.
Нагадаємо, у житловому будинку в Черкаській області сталася пожежа, внаслідок якої загинула 3-річна дівчинка. До реанімації потрапив її 65-річний дідусь.