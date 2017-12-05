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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 79716 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 107619 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 109040 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 127392 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105767 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107603 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113118 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117376 просмотра

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Могила большевика Руднева в Харькове оказалась ложной

Могила большевика Руднева в Харькове оказалась ложной

Киев  •  УНН

 • 12987 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 5 декабря. УНН. Захоронение участника Гражданской войны Николая Руднева, расположенное на площади, которая ранее называлась в честь в Харькове, оказалось коммунистическим фейком. Во время шурфования места, где якобы похоронен Руднев, кроме мусора под могильной плитой ничего не нашли, передает корреспондент УНН.

"Сегодня были проведены на месте возможного захоронения Руднева работы по шурфованию - работы заключались в том, чтобы понять есть ли там вообще останки пламенного революционера или нет. Оказалось, что никаких останков там нет. Работы были проведены на глубине до двух метров - этого достаточно для того, чтобы понять стоит ли искать дальше или нет", - рассказал корреспонденту УНН директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

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Так, после "находки" будет составлен соответствующий акт, на основании которого Минкультуры изменить статус ненастоящего захоронения.

Для справки УНН: Николай Руднев - революционер, большевик, командир харьковской Красной гвардии в 1917-1918 гг. В 2015 году в рамках декоммунизации площадь Руднева переименовали в площадь Героев Небесной сотни. Тогда же снесли памятник Руднева, на его месте поставили крест.

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