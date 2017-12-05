Могила большевика Руднева в Харькове оказалась ложной
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 5 декабря. УНН. Захоронение участника Гражданской войны Николая Руднева, расположенное на площади, которая ранее называлась в честь в Харькове, оказалось коммунистическим фейком. Во время шурфования места, где якобы похоронен Руднев, кроме мусора под могильной плитой ничего не нашли, передает корреспондент УНН.
"Сегодня были проведены на месте возможного захоронения Руднева работы по шурфованию - работы заключались в том, чтобы понять есть ли там вообще останки пламенного революционера или нет. Оказалось, что никаких останков там нет. Работы были проведены на глубине до двух метров - этого достаточно для того, чтобы понять стоит ли искать дальше или нет", - рассказал корреспонденту УНН директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.
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Так, после "находки" будет составлен соответствующий акт, на основании которого Минкультуры изменить статус ненастоящего захоронения.
Для справки УНН: Николай Руднев - революционер, большевик, командир харьковской Красной гвардии в 1917-1918 гг. В 2015 году в рамках декоммунизации площадь Руднева переименовали в площадь Героев Небесной сотни. Тогда же снесли памятник Руднева, на его месте поставили крест.