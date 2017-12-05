Могила большевика Руднева в Харькове оказалась ложной

"Сегодня были проведены на месте возможного захоронения Руднева работы по шурфованию - работы заключались в том, чтобы понять есть ли там вообще останки пламенного революционера или нет. Оказалось, что никаких останков там нет. Работы были проведены на глубине до двух метров - этого достаточно для того, чтобы понять стоит ли искать дальше или нет", - рассказал корреспонденту УНН директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

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Так, после "находки" будет составлен соответствующий акт, на основании которого Минкультуры изменить статус ненастоящего захоронения.

Для справки УНН: Николай Руднев - революционер, большевик, командир харьковской Красной гвардии в 1917-1918 гг. В 2015 году в рамках декоммунизации площадь Руднева переименовали в площадь Героев Небесной сотни. Тогда же снесли памятник Руднева, на его месте поставили крест.