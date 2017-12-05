Могила більшовика Руднєва у Харкові виявилася несправжньою
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 5 грудня. УНН. Захоронення учасника Громадянської війни Миколи Руднєва, розташоване на площі, яка раніше називалась на його честь в Харкові, виявилося комуністичним фейком. Під час шурфування місця, де нібито похований Руднєв, окрім сміття під могильною плитою нічого не знайшли, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні були проведені на місці можливого поховання Руднєва роботи по шурфуванню - роботи полягали в тому, щоб зрозуміти чи є там взагалі останки полум'яного революціонера чи ні. Виявилося, що ніяких останків там немає. Роботи були проведені на глибині до двох метрів - цього досить для того, щоб зрозуміти чи варто шукати далі чи ні", - розказав кореспонденту УНН директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.
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Так, після "знахідки" буде складено відповідний акт, на підставі якого Мінкультури має змінити статус несправжнього поховання.
Для справки: Микола Руднєв - революціонер, більшовик, командир харківської Червоної гвардії у 1917-1918 рр. У 2015 році в рамках декомунізації площу Руднєва перейменували на площу Героїв Небесної сотні. Тоді ж знесли пам'ятник Руднєву, на його місті поставили хрест.