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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 58546 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127402 просмотра

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7 марта, 13:58 • 124007 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 06:35 • 117724 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141354 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 145230 просмотра

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Могерини: ЕС разрабатывает программы для поддержки Приазовья

Могерини: ЕС разрабатывает программы для поддержки Приазовья

Киев  •  УНН

 • 10671 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Евросоюз готовит новые меры для поддержки украинских территорий вблизи Азовского моря. Об этом заявила Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Могерини по итогам заседания Совета ЕС в понедельник, 18 февраля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Мы обсудили дальнейшие элементы поддержки, которую мы можем предоставить, особенно для территорий в регионе Азовского моря", - отметила Могерини.

Она напомнила, что в конце января - начале февраля украинское Приазовье посетили чиновники ЕС. По результатам этого визита в Брюсселе и определяли сферы дальнейшей Поддержка. По словам Могерини, в первую очередь речь идет о развитии автомобильного и железнодорожного сообщения, создание учебных центров в городах Приазовья, а также поддержка малых и средних предприятий.

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В этот же день Брюссель посетил и министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, решение о этих программ планируют принять на следующей неделе, когда Украину посетит вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, который заведует финансами и вопросами социального диалога.

Как сообщал УНН, в Евросоюзе также готовят дополнительные санкции из-за событий в Керченском проливе и Азовском море в ноябре прошлого года.

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