Могерини: ЕС разрабатывает программы для поддержки Приазовья

"Мы обсудили дальнейшие элементы поддержки, которую мы можем предоставить, особенно для территорий в регионе Азовского моря", - отметила Могерини.

Она напомнила, что в конце января - начале февраля украинское Приазовье посетили чиновники ЕС. По результатам этого визита в Брюсселе и определяли сферы дальнейшей Поддержка. По словам Могерини, в первую очередь речь идет о развитии автомобильного и железнодорожного сообщения, создание учебных центров в городах Приазовья, а также поддержка малых и средних предприятий.

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В этот же день Брюссель посетил и министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, решение о этих программ планируют принять на следующей неделе, когда Украину посетит вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, который заведует финансами и вопросами социального диалога.

Как сообщал УНН, в Евросоюзе также готовят дополнительные санкции из-за событий в Керченском проливе и Азовском море в ноябре прошлого года.