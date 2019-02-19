Могеріні: ЄС розробляє програми для підтримки Приазов'я

"Ми обговорили подальші елементи підтримки, яку ми можемо надати, особливо для територій в регіоні Азовського моря", - зазначила Могеріні.

Вона нагадала, що у кінці січня - на початку лютого українське Приазов'я відвідали чиновники ЄС. За результатами цього візиту в Брюсселі і визначали сфери подальшої пітримки. За словами Могеріні, в першу чергу йдеться про розвиток автомобільного і залізничного сполучення, створення навчальних центрів у містах Приазов'я, а також підтримка малих і середніх підприємств.

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Цього ж дня Брюссель відвідав і міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, рішення щодо цих програм планують ухвалити наступного тижня, коли Україну відвідає віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, який завідує фінансами та питаннями соціального діалогу.

Як повідомляв УНН, у Євросоюзі також готують додаткові санкції через події в Керченській протоці та Азовському морі у листопаді минулого року.