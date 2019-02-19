Могеріні: ЄС розробляє програми для підтримки Приазов'я
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Євросоюз готує нові заходи для підтримки українських територій поблизу Азовського моря. Про це заявила Верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні за підсумками засідання Ради ЄС у понеділок, 18 лютого. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
"Ми обговорили подальші елементи підтримки, яку ми можемо надати, особливо для територій в регіоні Азовського моря", - зазначила Могеріні.
Вона нагадала, що у кінці січня - на початку лютого українське Приазов'я відвідали чиновники ЄС. За результатами цього візиту в Брюсселі і визначали сфери подальшої пітримки. За словами Могеріні, в першу чергу йдеться про розвиток автомобільного і залізничного сполучення, створення навчальних центрів у містах Приазов'я, а також підтримка малих і середніх підприємств.
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Цього ж дня Брюссель відвідав і міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, рішення щодо цих програм планують ухвалити наступного тижня, коли Україну відвідає віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, який завідує фінансами та питаннями соціального діалогу.
Як повідомляв УНН, у Євросоюзі також готують додаткові санкції через події в Керченській протоці та Азовському морі у листопаді минулого року.