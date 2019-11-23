Модуль NASA пробурил скважину на Марсе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Американский модуль InSight, расположенный на Марсе, возобновил работу буровой установки HP3, чтобы углубиться на несколько сантиметров на поверхность планеты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NASA.
На этот раз модуль успешно выполнил задание благодаря ковша.
В прошлый раз операция провалилась, поскольку бурь не было достаточного сцепления с грунтом Марса - отдача при бурении уравновешивалась и установке не удавалось продвинуться вглубь. Стены скважины при этом сильно расширялись.
Напомним, NASA начало тестирование в Антарктиде робота, которого отправит на спутник Юпитера.