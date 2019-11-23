Модуль NASA пробурив свердловину на Марсі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Американський модуль InSight, розташований на Марсі, відновив роботу бурової установки HP3, аби заглибитися на кілька сантиметрів у поверхню планети. Про це повідомляє УНН з посиланням на NASA.
На цей раз модуль успішно виконав завдання завдяки ковшу.
Минулого разу операція провалилася, оскільки бур не мав достатнього зчеплення з ґрунтом Марса — віддача при бурінні не врівноважувалася і установці не вдавалося просунутися вглиб. Стіни свердловини при цьому сильно розширювалися.
Нагадаємо, NASA розпочало тестування в Антарктиді робота, якого відправить на супутник Юпітера.