Модный шоппинг и где его искать

Уже с начала июня работают более 120 магазинов

Такие магазины, как Reserved, Sinsay, Mohito, House и Cropp тоже открыли свои двери! С каждым днем ​​открываются все больше магазинов. В Skymall лучшая подборка ведущих мировых брендов, предлагающих широкий выбор одежды, обуви, парфюмерии, аксессуаров и бижутерии, белья, бытовой техники, товаров для детей и дома.

Большие скидки, акции и распродажи уже ждут Вас.

На 3 этаже ТРЦ находится зона фуд-корта с уютными ресторанами и большим выбором блюд. Купить продукты питания и товары для дома посетители могут в гипермаркете "NOVUS". Novus является крупнейшим магазином сети по ассортименту (более 50 000 товаров).

Также работает Kinopark:

Новинки на этой неделе действительно впечатляют, ведь подборка очень горячая:

ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК В МИРЕ

На одной из вечеринок тридцатилетняя Юлия встречает очаровательного молодого человека. У девушки есть успешный парень, однако ее жизнь и карьера не реализованы. Надеясь наконец устроить свою жизнь, она бросается в водоворот любви и новых отношений. (Фильм имеет две номинации на "ОСКАР"!)

ВЕЧЕРИНКА КИЛЕРОВ

Жанна – известная архитекторша, она работает с лучшими проектами. Однажды она получает предложение обустроить имение богатого игромана – владельца империи настольных игр. Заказ очень интересный, и Жанна принимает приглашение на вечеринку, где должна собраться вся семья, чтобы обсудить детали. Однако вдруг хозяина и заказчика убивают. Все под подозрением, и у каждого есть свой мотив! Для того чтобы найти убийцу, придется играть в игры...

МИШКИ: НАЗАД НА ЗЕМЛЮ

Мишка Брамбл всегда мечтал стать великим героем и получить всеобщее признание. Таинственный инопланетянин по имени Ави прибывает на гору Пайн-Три и становится мишкой с внеземным умом и энергией. Именно тогда, когда Ави должен был вернуть первоначальное ядро, на него напала таинственная высокотехнологичная армия. Это полностью разрушило все планы, из-за чего вся Земля оказалась в большой опасности

ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД

Ченниг Татум, Сандра Буллок и Брэд Питт в увлекательной комедии! Избежав попыток похищения, известная писательница и парень с обложки ее книги оказываются среди джунглей. Скучающее книжное турне изначально превращается в полное приключений путешествие

Двухуровневый паркинг ТРЦ насчитывает 3 600 паркомест, что позволяет комфортно расположиться посетителям, приезжающим на собственном авто.

Посетите ТРЦ Skymall каждый день с 10:00-20:00 по адресу: проспект Романа Шухевича, 2т.