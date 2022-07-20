Модний шопінг та де його шукати

Вже з початку червня працюють понад 120 магазинів

Такі магазині, як Reserved, Sinsay, Mohito, House та Cropp теж відчинили свої двері! З кожним днем відчиняються все більше і більше магазинів. В Skymall найкраща підбірка провідних світових брендів, що пропонують широкий вибір одягу, взуття, парфумерії, аксесуарів і біжутерії, білизни, побутової техніки, товарів для дітей і дому.

Великі знижки, акції та розпродаж вже чекають на Вас.

На 3 поверсі ТРЦ знаходиться зона фуд-корту з затишними ресторанами і великим вибором страв. Придбати продукти харчування та товари для дому відвідувачі можуть у гіпермаркеті "NOVUS". Novus є найбільшим магазином мережі за асортиментом (більше 50 000 товарів).

Також працює Kinopark:

Новинки цього тижня дійсно вражають, адже підбірка дуже гаряча

НАЙГІРША ЛЮДИНА У СВІТІ

На одній з вечірок тридцятирічна Юлія зустрічає чарівного молодого чоловіка. У дівчини є успішний хлопець, проте її власне життя і кар'єра не реалізовані. Сподіваючись нарешті влаштувати своє життя, вона кидається у вир кохання та новИХ стосунків. (Фільм має дві номінації на "ОСКАР"!)

ВЕЧІРКА КІЛЕРІВ

Жанна - відома архітекторка, вона працює з найкращими проектами. Одного разу вона отримує пропозицію облаштувати маєток багатого ігромана – власника імперії настільних ігор. Замовлення дуже цікаве, і Жанна приймає запрошення на вечірку, де має зібратись уся родина, щоб обговорити деталі. Однак раптом господаря і замовника вбивають. Усі під підозрою, і у кожного є свій мотив! Тож для того, щоб знайти вбивцю, доведеться грати в ігри...

ВЕДМЕДИКИ: НАЗАД НА ЗЕМЛЮ

Ведмедик Брамбл завжди мріяв стати великим героєм і отримати загальне визнання. Таємничий інопланетянин на ім'я Аві прибуває на гору Пайн-Трі і стає ведмедиком з позаземним розумом та енергією. Саме тоді, коли Аві мав повернути первісне ядро, на нього напала таємнича високотехнологічна армія. Це повністю зруйнувало усі плани, через що вся Земля опинилася у великій небезпеці

ЗАГУБЛЕНЕ МІСТО

Ченніг Татум, Сандра Буллок та Бред Пітт у захопливій комедії! Уникнувши спроби викрадення, відома письменниця та хлопець з обкладинки її книги опиняються посеред джунглів. Нудне книжкове турне від початку перетворюється на сповнену пригод мандрівку

Дворівневий паркінг ТРЦ налічує 3 600 паркомісць, що дозволяє комфортно розташуватись відвідувачам, які приїздять на власному авто.

Завітайте до ТРЦ Skymall кожного дня з 10:00-20:00 за адресою: проспект Романа Шухевича, 2т.