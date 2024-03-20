Модернизацию высших учебных заведений приостановили на время вступительной кампании

В Украине приостановили процесс модернизации сети высших учебных заведений на время вступительной кампании 2024 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства образования и науки, передает УНН.

Детали

В ведомстве указали, что 14 марта стартовала регистрация на Национальный мультипредметный тест (НМТ), основная сессия которого состоится с 14 мая по 25 июня. После этого начнется активная фаза вступительной кампании 2024 года.

Мы понимаем, что и абитуриенты, и учебные заведения уже активно готовятся к поступлению. Поэтому в связи с этим МОН приняло решение в этот период не предлагать на рассмотрение КМУ изменения в сети ЗВО, кроме тех, которые уже находятся на согласовании в ЦОИВ (центральных органах исполнительной власти - ред.) - указали в Минобразования.

Как отмечается, на согласовании центральных органах исполнительной власти три проекта, касающиеся объединений высших учебных заведений во Львове, Кривом Роге и Днепре.

В ведомстве также сообщили, что в течение следующих месяцев продолжат консультации со стейкхолдерами, чтобы в итоге разработать эффективные стратегии развития как отдельных объединенных университетов, так и сети ЗВО в целом.