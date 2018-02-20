Модернизация границы: в ГФС не получали информацию о прекращении финансирования со стороны ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Государственная фискальная служба Украины не получала информации о прекращении финансирования со стороны Европейского Союза программ по модернизации украинской границы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС, передает УНН.
"В связи с появлением в СМИ информации о прекращении ЕС финансирования инфраструктурных проектов на украинской границе ГФС сообщает, что пока не имеет такой информации", - сообщили в ведомстве.
В ГФС отметили, что в ноябре-декабря 2017 года направила финальный отчет о состоянии реализации проектов в Общий технический секретариат ЕС.
"На сегодня ожидается обратная информация. Учитывая это, говорить о прекращении проектов и необходимости возврата средств преждевременно и некорректно", - заверили в ведомстве.
Кроме того, в пресс-службе напомнили, для развития инфраструктуры пунктов пропуска ГФС участвует в реализации нескольких международных программ. Речь идет о проекте реконструкции международного автомобильного пункта пропуска "Устилуг" на польско-украинской границе, проект по созданию функционального модуля в международном автомобильном пункте пропуска "Рава-Русская", предоставление оборудования и средств ПП "Краковец", "Шегини" и "Ягодин" и т.д.
Как сообщал УНН, Европейский Союз закрывает проект модернизации пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украины и ставит под сомнение способность Киева проводить реформы в обмен на миллиарды долларов европейской помощи.