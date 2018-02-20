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Модернізація кордону: у ДФС не отримували інформацію про припинення фінансування з боку ЄС

Модернізація кордону: у ДФС не отримували інформацію про припинення фінансування з боку ЄС

Київ • УНН

 • 8573 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Державна фіскальна служба України не отримувала інформації про припинення фінансування з боку Європейського Союзу програм з модернізації українського кордону. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДФС, передає УНН.

“У зв’язку з появою у ЗМІ інформації щодо припинення ЄС фінансування інфраструктурних проектів на українському кордоні ДФС повідомляє, що наразі не має такої інформації”, — повідомили у відомстві.

У ДФС зазначили, що у листопаді-грудні 2017 року направили фінальний звіт щодо стану реалізації проектів до Спільного технічного секретаріату ЄС.

“На сьогодні очікується зворотна інформація. Враховуючи це, говорити про припинення проектів та необхідність повернення коштів передчасно та некоректно”, — запевнили у відомстві.

Крім того, у прес-службі нагадали, для розвитку інфраструктури пунктів пропуску ДФС бере участь у реалізації кількох міжнародних програм. Йдеться про проект реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску “Устилуг” на польсько-українському кордоні, проект зі створення функціонального модулю у міжнародному автомобільному пункті пропуску “Рава-Руська”, надання обладнання і засобів ПП “Краківець”, “Шегині” та “Ягодин” тощо.

Як повідомляв УНН, Європейський Союз закриває проект модернізації прикордонних контрольно-пропускних пунктів з Україною та ставить під сумнів здатність Києва здійснювати реформи в обмін на мільярди доларів європейської допомоги.

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