Мобильную связь в Одесской области обеспечат в течение суток - Кипер

Глава Одесской ОDА Олег Кипер встретился с представителями операторов мобильной связи. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Несмотря на беспрецедентную для Украины ситуацию, есть четкий план, как обеспечить устойчивую связь во всех населенных пунктах Одесской области в течение суток. Уже проведена проверка всех населенных пунктов - понимаем, где есть проблемы. Решаем - написал он.

Кипер добавил, что сейчас развернуты "пункты несокрушимости" с доступом к интернету, их локации можно найти в "Дія". Кроме того, районным администрациям переданы дополнительные Starlink.

Напомним

Из-за технического сбоя в "Киевстаре" абоненты сети потеряли доступ к мобильной связи и интернету. "Киевстар" объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой. СБУ открыла уголовное производство по факту кибератаки на "Киевстар".