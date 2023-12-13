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Мобильную связь в Одесской области обеспечат в течение суток - Кипер

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 12:15  •  16890 просмотра

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Олег Кипер объявил, что есть четкий план, как обеспечить устойчивую связь во всех населенных пунктах Одесской области в течение суток.

Глава Одесской ОDА Олег Кипер встретился с представителями операторов мобильной связи. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Несмотря на беспрецедентную для Украины ситуацию, есть четкий план, как обеспечить устойчивую связь во всех населенных пунктах Одесской области в течение суток. Уже проведена проверка всех населенных пунктов - понимаем, где есть проблемы. Решаем

- написал он.

Кипер добавил, что сейчас развернуты "пункты несокрушимости" с доступом к интернету, их локации можно найти в "Дія". Кроме того, районным администрациям переданы дополнительные Starlink.

Напомним

Из-за технического сбоя в "Киевстаре" абоненты сети потеряли доступ к мобильной связи и интернету. "Киевстар" объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой. СБУ открыла уголовное производство по факту кибератаки на "Киевстар".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Мобільний зв'язок на Одещині забезпечать протягом доби - Кіпер
Mobile communication in Odesa region will be provided within a day - Kiper
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