МЧС РФ завершило разбор завалов ТЦ "Зимняя вишня"

“На месте пожара завершено разбор завалов и демонтаж металлоконструкций здания торгово-развлекательного центра „Зимняя вишня“. С помощью мобильного диагностического комплекса „Стрела-П“ проведено определение технического состояния несущих конструкций и дальнейшей пригодности дома к эксплуатации. Согласно акту комиссионного проверки здание передано администрации Кемеровского городского округа”, — говорится в сообщении ГУ МЧС Кемеровской области.

Напомним, пожар в четырехэтажном ТЦ “Зимняя вишня” в Кемерово произошла 25 марта. Место возгорания было на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В МЧС РФ заявили, что пропавших без вести нет.

Пока опознаны тела 27 человек. Похороны 14 жертв трагедии прошли в среду.