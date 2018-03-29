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МЧС РФ завершило разбор завалов ТЦ "Зимняя вишня"

МЧС РФ завершило разбор завалов ТЦ "Зимняя вишня"

Киев  •  УНН

 • 9118 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. МЧС завершило разбор завалов ТЦ “Зимняя вишня”, здание передано мэрии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

“На месте пожара завершено разбор завалов и демонтаж металлоконструкций здания торгово-развлекательного центра „Зимняя вишня“. С помощью мобильного диагностического комплекса „Стрела-П“ проведено определение технического состояния несущих конструкций и дальнейшей пригодности дома к эксплуатации. Согласно акту комиссионного проверки здание передано администрации Кемеровского городского округа”, — говорится в сообщении ГУ МЧС Кемеровской области.

Напомним, пожар в четырехэтажном ТЦ “Зимняя вишня” в Кемерово произошла 25 марта. Место возгорания было на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В МЧС РФ заявили, что пропавших без вести нет.

Пока опознаны тела 27 человек. Похороны 14 жертв трагедии прошли в среду.

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