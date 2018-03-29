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МНС РФ завершило розбір завалів ТЦ "Зимова вишня"

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КИЇВ. 29 березня. УНН. МНС завершило розбір завалів ТЦ “Зимова вишня”, будівлю передано мерії. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА “Новини”.

“На місці пожежі завершено розбір завалів і демонтаж металоконструкцій будівлі торгово-розважального центру” Зимова вишня“. За допомогою мобільного діагностичного комплексу “Стріла-П” проведено визначення технічного стану несучих конструкцій і подальшої придатності будинку до експлуатації. Згідно акту комісійної перевірки будівлю передано адміністрації Кемеровського міської округу“, — йдеться в повідомленні ГУМНС Кемеровської області.

Нагадаємо, пожежа в чотириповерховому ТЦ “Зимова вишня” в Кемерово сталася 25 березня. Місце займання було на верхньому поверсі, де розташовано кілька кінозалів і дитячі ігрові зони з атракціонами. За офіційними даними, загинули 64 людини, у тому числі 41 дитина. У МНС РФ заявили, що зниклих безвісти немає.

Поки опізнані тіла 27 осіб. Похорон 14 жертв трагедії пройшли в середу.

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