МКИП: никаких юридических препятствий для спасения костела Святого Николая пока нет

12 марта, в костеле Святого Николая состоялась пресс-конференция, цель которой обратить внимание общественности на проблему разрушения и важность сохранения костела Святого Николая в Киеве. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики, пишет УНН.

Детали

Также речь шла о передаче костела общине Римско-католического прихода Святого Николая в Киеве.

Подчеркиваю, пока нет никаких юридических препятствий для того, чтобы спасать костел от разрушения, как и отсутствуют какие-либо препятствия для богослужений религиозной общины прихода Святого Николая. Вопрос передачи костела общине - это параллельный процесс. Он не влияет на возможность реставрации памятника, - подчеркнула начальник разрешительно-согласительного управления Министерства культуры и информационной политики Украины Наталья Войцещук.

Она отметила, что МКИП принимает все меры для передачи здания в постоянное безвозмездное пользование костела Святого Николая в Киеве религиозной общине Римско-католической церкви (РКЦ). В Министерстве надеются, что уже к маю будут внесены необходимые изменения в законодательство.

В частности, в министерстве надеются, что уже к маю будут внесены необходимые изменения в законодательство. Согласно сообщению, костел смогут передать общине после перемещения ГП "Национальный дом органной и камерной музыки Украины" из костела в помещение флигеля Международного центра культуры и искусств Федерации профсоюзов, где создадут Дом музыки.

Это наиболее сложный вопрос, ведь на комплекс зданий Международного центра культуры и искусств Федерации профессиональных союзов на Аллее Героев Небесной Сотни, 1 в Киеве суд наложил аресты. В связи с уголовными производствами и судебным разбирательством процесс передачи здания флигеля Международного центра культуры и искусств Федерации профессиональных союзов для дальнейшей реконструкции и адаптации под нужды государственной организации приостановлен до разрешения споров, - говорится в сообщении.

Кроме того, представительница министерства отметила, что еще одним важным пунктом является возвращение крестов на святыню, потому что "любой памятник, который имеет культовое значение, имеет кресты, потому что это ее символ".

Напомним

Кабинет Министров подтвердил, что Министерство культуры должно принять все возможные меры, чтобы передать костел Святого Николая в Киеве римо-католической общине до 1 мая 2024 года.