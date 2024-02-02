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Кабмін підтвердив, що Мінкульт має передати костел Св. Миколая католицькій громаді до 1 травня

Кабмін підтвердив, що Мінкульт має передати костел Св. Миколая католицькій громаді до 1 травня

Київ • УНН

 • 82043 перегляди

Кабінет Міністрів підтвердив, що Міністерство культури має вжити усіх можливих заходів, щоб передати костел Святого Миколая в Києві римо-католицькій громаді до 1 травня 2024 року.

Міністерство культури та інформаційної політики має передати костел Святого Миколая в Києві релігійній громаді Римо-католицької церкви до 1 травня 2024 року. Про це йдеться у відповіді на петицію громади за підписом прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, передає УНН.

Деталі

У відповіді на петицію, яка зібрала понад 25 тисяч підписів, повідомляється, що Міністерство культури та інформаційної політики України має вжити всіх можливих заходів для передання костелу Св. Миколая в Києві релігійній громаді Римо-католицької церкви до 1 травня 2024 року.

Згідно з меморандумом від 4 грудня 2023 року, МКІП та релігійна організація домовилися, що МКІП зобов’язується передати пам’ятку в постійне користування релігійній організації до 1 травня 2024 року. Уточнюється, що перед цим потрібно знайти приміщення для перенесення "Будинку музики", який наразі функціонує в костелі. Одним з пріоритетних варіантів є приміщення флігеля Міжнародного центру культури та мистецтв Федерації профспілок, що розташований на Алеї Героїв Небесної Сотні, 1.

Проте на цей комплекс будівель суд наклав арешти. У зв’язку з чим зупинився і процес передачі будівлі для подальшої реконструкції та адаптації під потреби "Будинку музики". Однак Денис Шмигаль зазначив, що МКІП зробить все для реалізації меморандуму в частині щодо передання пам’ятки в постійне користування релігійній організації.

Нагадаємо

Петиція з проханням передати київський костел св. Миколая римо-католицькій парафії набрала необхідні 25 тисяч голосів. Авторка петиції, релігієзнавиця Людмила Филипович, наголошувала, що стан будівлі погіршується, особливо після пожежі 2021 року.

Близько 600 релігійних установ перейшли до ПЦУ від початку великої війни25.12.23, 17:05 • 28513 переглядiв

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