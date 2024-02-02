Кабмін підтвердив, що Мінкульт має передати костел Св. Миколая католицькій громаді до 1 травня

Міністерство культури та інформаційної політики має передати костел Святого Миколая в Києві релігійній громаді Римо-католицької церкви до 1 травня 2024 року. Про це йдеться у відповіді на петицію громади за підписом прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, передає УНН.

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У відповіді на петицію, яка зібрала понад 25 тисяч підписів, повідомляється, що Міністерство культури та інформаційної політики України має вжити всіх можливих заходів для передання костелу Св. Миколая в Києві релігійній громаді Римо-католицької церкви до 1 травня 2024 року.

Згідно з меморандумом від 4 грудня 2023 року, МКІП та релігійна організація домовилися, що МКІП зобов’язується передати пам’ятку в постійне користування релігійній організації до 1 травня 2024 року. Уточнюється, що перед цим потрібно знайти приміщення для перенесення "Будинку музики", який наразі функціонує в костелі. Одним з пріоритетних варіантів є приміщення флігеля Міжнародного центру культури та мистецтв Федерації профспілок, що розташований на Алеї Героїв Небесної Сотні, 1.

Проте на цей комплекс будівель суд наклав арешти. У зв’язку з чим зупинився і процес передачі будівлі для подальшої реконструкції та адаптації під потреби "Будинку музики". Однак Денис Шмигаль зазначив, що МКІП зробить все для реалізації меморандуму в частині щодо передання пам’ятки в постійне користування релігійній організації.

Нагадаємо

Петиція з проханням передати київський костел св. Миколая римо-католицькій парафії набрала необхідні 25 тисяч голосів. Авторка петиції, релігієзнавиця Людмила Филипович, наголошувала, що стан будівлі погіршується, особливо після пожежі 2021 року.

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