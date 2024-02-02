Кабмин подтвердил, что Минкульт должен передать костел Св. Николая католической общине до 1 мая

Министерство культуры и информационной политики должно передать костел Святого Николая в Киеве религиозной общине Римско-католической церкви до 1 мая 2024 года. Об этом говорится в ответе на петицию общины за подписью премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, передает УНН.

Детали

В ответе на петицию, которая собрала более 25 тысяч подписей, сообщается, что Министерство культуры и информационной политики Украины должно принять все возможные меры для передачи костела Св. Николая в Киеве религиозной общине Римско-католической церкви до 1 мая 2024 года.

Согласно меморандуму от 4 декабря 2023 года, МКИП и религиозная организация договорились, что МКИП обязуется передать памятник в постоянное пользование религиозной организации до 1 мая 2024 года. Уточняется, что перед этим нужно найти помещение для переноса "Дома музыки", который сейчас функционирует в костеле. Одним из приоритетных вариантов является помещение флигеля Международного центра культуры и искусств Федерации профсоюзов, расположенного на Аллее Героев Небесной Сотни, 1.

Однако на этот комплекс зданий суд наложил аресты. В связи с чем остановился и процесс передачи здания для дальнейшей реконструкции и адаптации под нужды "Дома музыки". Однако Денис Шмыгаль отметил, что МКИП сделает все для реализации меморандума в части по передаче памятника в постоянное пользование религиозной организации.

Напомним

Петиция с просьбой передать киевский костел св. Николая римско-католическому приходу набрала необходимые 25 тысяч голосов. Автор петиции, религиовед Людмила Филипович, отмечала, что состояние здания ухудшается, особенно после пожара 2021 года.

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