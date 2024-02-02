Кабмин подтвердил, что Минкульт должен передать костел Св. Николая католической общине до 1 мая
Кабинет Министров подтвердил, что Министерство культуры должно принять все возможные меры, чтобы передать костел Святого Николая в Киеве римско-католической общине до 1 мая 2024 года.
В Украине на рынке труда появилось более 40 новых профессий
Министерство экономики Украины добавило 42 новые профессии в Классификатор профессий, больше всего в ИТ, здравоохранении и финансовом секторе, чтобы соответствовать потребностям рынка труда.
Шмыгаль и глава МИД Канады обсудили конфискацию российских активов
Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Джоли и обсудил конфискацию российских активов для помощи в восстановлении Украины.
На Полтавщине три рыбака провалились под лед, один из них - погиб
46-летний рыбак из Днепропетровской области погиб, провалившись под лед во время рыбалки с друзьями в Полтавской области. Спасатели подняли на берег тело погибшего.
россияне продолжают обстреливать Херсон: ранена 62-летняя женщина
российские войска обстреляли Херсон, ранив 62-летнюю женщину. Медики диагностировали у нее контузию, взрывную и черепно-мозговую травму и оказали помощь на месте.
Посол Украины опроверг фейк о сборе и передаче в ТЦК информации об участниках митингов в Германии
россия распространила ложную новость о том, что Украина обратилась к Германии с просьбой предоставить информацию о мужчинах, участвующих в проукраинских митингах, что посол Украины отрицает.
Столкновение грузовика и микроавтобуса в Ровенской области: количество погибших возросло до четырех
Количество жертв столкновения грузовика и микроавтобуса в Ровенской области возросло до четырех после того, как один пострадавший скончался в больнице от полученных травм.
В Польше россиянина и белоруса приговорили к четырем годам заключения за шпионаж для рф
Окружной суд польского города Белосток приговорил россиянина и белоруса к четырем годам заключения каждого за шпионаж в пользу рф, который заключался в сборе военной информации и передаче ее российской разведке с 2017 по 2022 год.
В Полтавской области Skoda столкнулась с бензовозом и загорелась: пассажир и водитель легковушки погибли
В Полтавской области Украины легковой автомобиль столкнулся с бензовозом, в результате чего загорелся, погибли пассажир и водитель легковушки.
Последствия авиаудара по Херсону: разрушен трехэтажный дом, среди раненых подросток
В результате российского авиационного удара по центру Херсона пострадали по меньшей мере два человека: в частности, ранены 73-летняя женщина и парень 17 лет. Обоих их сейчас доставили в больницу.