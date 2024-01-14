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Петиція про передачу київського костелу св.Миколая католицькій громаді набрала 25 тисяч підписів, і тепер її розгляне Кабмін

Петиція про передачу київського костелу св.Миколая католицькій громаді набрала 25 тисяч підписів, і тепер її розгляне Кабмін

Київ • УНН

 • 52614 перегляди

Петиція про передачу київського костелу Святого Миколая громаді Римо-Католицької Церкви набрала 25 тисяч голосів, тепер уряд має розглянути це питання.

Петиція до Кабінету міністрів із закликом передати київський костел святого Миколая громаді Римо-католицької церкви набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів, передає УНН.

Деталі

Розміщена у жовтні минулого року на сайті Кабінету міністрів петиція із закликом передати костел Святого Миколая в центрі Києва релігійній громаді Римо-католицької церкви (РКЦ) набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Костел святого Миколая в Києві - єдина неоготична споруда столиці, творіння відомого архітектора Городецького. За радянських часів храм у католиків відібрали більшовики, а за незалежної України його так і не повернули власникам - релігійній громаді

- йдеться в тексті петиції.

Зазначається також, що стан будівлі погіршується і особливо після пожежі 2021 року.

Заявники просять забезпечити передання релігійній організації "Релігійна громада Парафія Святого Миколая Київсько-Житомирської єпархії Римо-Католицької Церкви в Києві" об'єкта нерухомого майна - будівлі костелу Святого Миколая (Київ, вул. Велика Васильківська, 75).

7 листопада 2023 року в Міністерстві культури та інформаційної політики заявили, що костел Святого Миколая в Києві передадуть у користування парафії РКЦ після внесення необхідних змін до законодавства та створення Національного будинку музики.

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Анастасія Рябоконь

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