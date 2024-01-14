Петиция о передаче киевского костела св.Николая католической общине набрала 25 тысяч подписей, и теперь ее рассмотрит Кабмин

Петиция в Кабинет министров с призывом передать киевский костел святого Николая общине Римско-католической церкви набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов, передает УНН.

Детали

Размещенная в октябре прошлого года на сайте Кабинета министров петиция с призывом передать костел Святого Николая в центре Киева религиозной общине Римско-католической церкви (РКЦ) набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

Костел святого Николая в Киеве - единственное неоготическое сооружение столицы, творение известного архитектора Городецкого. В советское время храм у католиков отобрали большевики, а при независимой Украине его так и не вернули владельцам - религиозной общине - говорится в тексте петиции.

Отмечается также, что состояние здания ухудшается и особенно после пожара 2021 года.

Заявители просят обеспечить передачу религиозной организации "Религиозная община Приход Святого Николая Киевско-Житомирской епархии Римско-Католической Церкви в Киеве" объекта недвижимого имущества - здания костела Святого Николая (Киев, ул. Большая Васильковская, 75).

7 ноября 2023 года в Министерстве культуры и информационной политики заявили, что костел Святого Николая в Киеве передадут в пользование прихода РКЦ после внесения необходимых изменений в законодательство и создания Национального дома музыки.

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