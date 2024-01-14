Петиция о передаче киевского костела св.Николая католической общине набрала 25 тысяч подписей, и теперь ее рассмотрит Кабмин
Петиция о передаче киевского костела Святого Николая общине Римско-Католической Церкви набрала 25 тысяч голосов, теперь правительство должно рассмотреть этот вопрос.
россия завезла на временно оккупированное Запорожье бригады врачей из карелии - Нацсопротивление
На временно оккупированном Запорожье работают медицинские бригады из карелии. Украинское движение сопротивления получило списки всех медицинских групп, прибывших на территорию Украины из рф.
За неделю уничтожено 534 единицы вражеской техники и 5270 единиц личного состава - Минобороны
По словам заместителя министра обороны Павлюка, за неделю украинские войска ликвидировали 5270 вражеских военных и уничтожили 534 единицы военной техники, включая танки и беспилотные летательные аппараты.
В Одесской области защитников и ветеранов будут обслуживать специальные кареты скорой помощи
Общественная организация "Наши Черемушки" передала Одесскому госпиталю ветеранов современный автомобиль скорой помощи, оборудованный для оказания помощи выздоравливающим украинским воинам.
В Карпатах продолжаются снегопады: спасатели предупреждают о возможном сходе лавин
На высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность - 3-го уровня.
Ночная атака на Волчанск: полиция показала последствия удара по сельхозпредприятию
Российские войска разбомбили зернохранилище в Волчанске Харьковской области; о пострадавших не сообщается, но в результате атаки был разрушен объект по хранению и переработке зерна.
рф пытается скрыть информацию о потерях на войне в Украине накануне выборов - Центр нацсопротивления
россия ограничивает публичные данные о военных расходах перед выборами, чтобы скрыть потери войск в Украине.
Румынские фермеры снова блокируют движение грузовиков через пункт пропуска "Порубное-Сирет" - ГПСУ
Румынские фермеры возобновили блокирование движения грузовиков на пункте пропуска "Сирет", что напротив украинского "Порубное".
В Исландии на полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана
Лава находится примерно в 450 метрах от самых северных домов и течет в направлении рыбацкого городка Гриндавик.
Усилить ударную авиацию: командующий Воздушных сил поддержал Сырского, который призвал предоставить Украине штурмовые самолеты
Военно-воздушные силы Украины стремятся усилить свои возможности с помощью ударных самолетов, таких как F-16, которые помогают проводить как наступательные, так и оборонительные операции.