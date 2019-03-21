МХП увеличил продажи полуфабрикатов

Компании удалось увеличить продажи за счет внедрения новой линейки вареных и охлажденных продуктов.

"Средняя цена за 12 месяцев 2018 года выросла на 7% до 42,53 грн за кг (без учета НДС)", - говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, что из всех украинских производителей право завозить в ЕС мясные полуфабрикаты имеет только МХП.